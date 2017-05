Bosz: "De ontwikkeling die hij doormaakt, is ongelooflijk"

Trainer Peter Bosz heeft zich in aanloop naar de wedstrijd van woensdagavond vol lof uitgelaten over Kasper Dolberg. De aanvaller wordt regelmatig vergeleken met Zlatan Ibrahimovic, maar aan dergelijke vergelijkingen doet de oefenmeester dan weer niet mee.



"Ik haat het om spelers met elkaar te vergelijken. Er is geen nieuwe Zlatan of Dennis Bergkamp. Kasper Dolberg is Kasper Dolberg. Hij heeft zijn eigen identiteit, kwaliteiten en persoonlijkheid", zo vertelde de oefenmeester van Ajax in gesprek met De Telegraaf.



Voor Dolberg is het allemaal ontzettend hard gegaan na het vertrek van Arek Milik. "Aan het begin van het seizoen was hij een van onze Onder 19-spelers en in de voorbereiding vroeg Ajax me naar dat jonge joch te kijken. En morgen speelt hij de finale van de Europa League. De ontwikkeling die hij doormaakt, is ongelooflijk. Hij is pas 19 jaar, maar in potentie een toptalent", aldus het relaas van Bosz.