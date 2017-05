Strootman kent zijn nieuwe trainer

AS Roma heeft bijna een nieuwe trainer. Eusebio Di Francesco moet de opvolger gaan worden van Luciano Spalletti, wiens aflopende contract niet verlengd lijkt te gaan worden.



Spalletti is nu nog de trainer van Kevin Strootman, maar hij lijkt zijn langste tijd in de Italiaanse hoofdstad wel te hebben gehad. Daarnaast wordt hij gezien als de topfavoriet om bij Internazionale aan de slag te gaan. Daar is Stefano Pioli, die in het najaar Frank de Boer opvolgde, namelijk alweer ontslagen.



Italiaanse media melden dat Di Francesco al gesproken heeft met AS Roma. De bekendmaking wordt de komende dagen verwacht. Rond de eeuwwisseling speelde hij vier jaar voor AS Roma en de afgelopen jaren werkte hij zich als trainer op via Lanciano, Pescara en Lecce. Sinds 2012 is hij zeer succesvol met Sassuolo.