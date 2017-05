Oranje kan voetballen: elf man present op eerste training

Fred Grim is niet voor niets vandaag afgereisd naar Katwijk, want er verschenen welgeteld elf spelers op de eerste training van Oranje. De afmeldingen druppelen ondertussen binnen.



Steven Berghuis, Jens Toornstra en Tonny Vilhena (allen Feyenoord), Davy Pröpper, Bart Ramselaar en Jeroen Zoet (allen PSV) Memphis Depay (Olympique Lyon), Bruno Martins Indi (Stoke City), Sergio Padt (FC Groningen), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Marten de Roon (Middlesbrough) konden wel trainen bij Katwijk.



Voor Padt waren het zijn eerste stappen als international. De keeper van FC Groningen is misschien wel de grootste verrassing in de selectie. De bondscoach ziet hij voorlopig overigens nog niet, die komt over twee weken pas richting het Nederlands Elftal.