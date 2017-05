Amsterdam rekent op doldwaze avond op Museumplein: 100.000 mensen

De finale van de Europa League lijkt een waar volksfeest los te maken in Amsterdam. Het Parool meldt dat er naar verwachting 100.000 fans van Ajax naar het Museumplein komen.



Op het Museumplein zal een groot scherm zijn voor de fans, zodat ze gezamenlijk de wedstrijd uit Stockholm kunnen kijken. Ditzelfde plein zal een dag later ook worden gebruikt om Ajax te huldigen, mocht Manchester United worden verslagen.



Voor deze huldiging wordt door de gemeente Amsterdam uitgegaan van 150.000 mensen. Het is Hemelvaartsdag, waardoor iedereen vrij is. Op beide evenementen is de toegang tevens gratis. Wel is het terrein afgesloten om de orde te kunnen handhaven.