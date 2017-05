AD weet het zeker: Veltman gaat starten bij Ajax

Het grootste vraagteken in aanloop naar de finale van de Europa League is bij Ajax wie er op de rechtsback positie zal staan. Blijft Peter Bosz volharden, of kiest hij voor de speler in vorm.



Als het Algemeen Dagblad het bij het juiste eind heeft, dan zal Joël Veltman spelen. Hij krijgt het gehele seizoen al de voorkeur van Bosz, maar de laatste periode is dit nog moeilijk vol te houden. Veltman speelt matig en werd tegen Olympique Lyon uit zijn lijden verlost.



Kenny Tete verving hem uitstekend, zoals hij dat ook in voorgaande weken had gedaan. Toch lijkt Bosz ook nu voor de finale te kiezen voor zijn vaste keuze.





Deze elf van Ajax moeten het tegen ManUnited doen! https://t.co/bqpoxzhKFh pic.twitter.com/o4PlBtDpfd — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) 23 mei 2017