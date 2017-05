De Roon laat zich uit over zijn toekomst bij Middlesbrough

Middlesbrough wist zich dit seizoen niet te handhaven in de Premier League en dus zal Oranje-international Marten de Roon volgend seizoen mogelijk in de Championship te bewonderen zijn. De Nederlander vertelt aan FOX Sports over de deceptie.



"Dat is een teleurstelling. Ik had liever nog in de Premier League gespeeld. Hopelijk kan ik hier iets positiefs uit krijgen. Het was een rotseizoen en zeker op het eind hebben we bijna geen punt meer gepakt", vertelt de oud-speler van sc Heerenveen.



Ondanks het vervelende seizoen aast De Roon niet per se op een vertrek. "Zoals het er nu uitziet, blijf ik bij Middlesbrough. Je wil op het hoogste niveau spelen dus we gaan zien wat de zomer brengt. Maar normaal gesproken blijf ik bij Middlesbrough. Er speelt nog niks."