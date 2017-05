Ajax neemt het woensdagavond in de finale van de UEFA Europa League op tegen Manchester United. De Engelse grootmacht beschikt over een miljoenenselectie en die bevat een hoop gevaarlijke spelers. Volgens journalist Geert Langendorff zullen de Amsterdammers bijvoorbeeld hun handen vol hebben aan Marcus Rashford.



"Hij is zo ongelooflijk snel. Niet normaal!", vertelt de journalist aan de NOS. "Alleen heeft hij veel kansen nodig om tot goals te komen. Zijn afronding is niet optimaal."



Het scoren lijkt in het Europese bekertoernooi sowieso een probleem voor de ploeg van manager José Mourinho. Ajax zal daarvan dus moeten profiteren. "Als Ajax met 1-0 voorkomt, dan krijgt United het heel moeilijk. Twee keer scoren is voor dit United een hele opgave", aldus Langendorff.