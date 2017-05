FC Utrecht eindigde in het afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Eredivisie. Middenvelder Yassin Ayoub was één van de smaakmaker bij de Domstedelingen. Tegenover FOX Sports vertelt hij over de ontwikkeling die hij in het laatste jaar heeft doorgemaakt.



"Ik heb de knop omgedraaid aan het begin van het seizoen", vertelt de 23-jarige voetballer. "Ik heb tegen mezelf gezegd: 'Al dat straatvoetbal moet eruit. Het moet veel serieuzer en effectiever'. Als ik nu een actie inzet, is het veel meer gericht op de goal. Daar hamert de trainer ook steeds op. Hij zegt: 'Je hebt een geweldige actie, die moet je erin houden. Maar je moet wel veel meer rendement eruit halen.' Natuurlijk heb ik ook veel tijd geïnvesteerd in de gym."



Het goede spel heeft Ayoub ook een selectie voor het Marokkaans elftal opgeleverd. "Het betekent heel veel. Ik heb alle jeugdelftallen meegemaakt voor Nederland. Het is nooit tot een selectie voor de A-selectie gekomen. Iedere speler wil een interlandcarrière. Ik ben geboren en getogen in Marokko en ik wil heel graag voor dat land spelen", aldus Ayoub.