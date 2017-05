Toornstra blikt terug: "Heb het nog een paar keer teruggekeken"

Feyenoord kroonde zich ruim een week geleden tot kampioen van de Eredivisie, maar voor Feyenoorders Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Jens Toornstra zijn de feestjes voorlopig even voorbij. Het drietal meldde zich dinsdag namelijk in Noordwijk bij Oranje. Toornstra blikte met FOX Sports nog wel even terug op de afgelopen week.



"Ik heb nog een paar keer teruggekeken: voor de eerste goal van Dirk, als je dan ziet wat er allemaal gebeurt... Ik zag het drie dagen later terug en ik dacht 'het is echt wel geweldig om daar bij te mogen zijn'", vertelt de middenvelder annex aanvaller.



De Feyenoorder beweert niet meer op de roze wolk te zitten en is nu volledig gefocust te zijn op Oranje, dat het binnenkort opneemt tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg. "Daar ben ik rustig vanaf gestapt de afgelopen week en we gaan ons nu weer focussen op voetbal", aldus Toornstra.