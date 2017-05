Keert oude bekende nu dan toch terug bij Feyenoord?

Feyenoord is er met de landstitel vandoor gegaan en het ziet ernaar uit dat die titel de club een hoop nieuwe spelers op kan leveren. Een speler die nu in verband wordt gebracht met de club uit Rotterdam, luistert naar de naam Robin van Persie.



"Hij zou zeker bij Feyenoord passen", vertelde Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst in gesprek met RTV Rijnmond over de spits van Fenerbahçe. "Met zijn verleden, wat hij heeft gepresteerd en wat hij nog steeds presteert."



"Maar dit zijn de tijd van geruchten, maar ik merk wel na het kampioenschap en het podium wat je kan bieden dat er heel veel spelers naar Feyenoord wíllen komen. De komende weken zullen we dat vorm moeten geven", aldus de woorden van Van Bronckhorst.