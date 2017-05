Traoré laat zich uit over carrière bij Ajax

Bertrand Traoré werd afgelopen seizoen door Chelsea uitgeleend aan Ajax. De man uit Burkina Faso gaf al meerdere keren aan dat hij een nieuw seizoen op huurbasis bij een andere club niet zag zitten. Hij wil zichzelf graag bewijzen bij Chelsea en sprak met The Mirror uitgebreid over zijn periode in Amsterdam.



"De manier van coaching is anders bij Ajax dan daar en ook de competitie is anders. Bij Ajax is het meer als een school. Dat is de reden waarom ik naar hier kwam. Ik ben jong en ik moet blijven leren. Dit is de beste plek om te leren en om speelminuten te krijgen in het eerste elftal", vertelde Traoré, die echt een schoolgevoel over heeft gehouden aan zijn Ajax-periode.



"Je leert iedere dag bij. De manier waarop ze je behandelen, dan weet je dat je moet blijven leren. Je bent nog niet op het hoogste niveau, dus je blijft jezelf verbeteren. Hier voel ik me als een leider. Ik heb meer verantwoordelijkheden op het veld op het veld", zo besloot Traoré zijn relaas.