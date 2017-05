Blind: ik kan Daley niet van tips voorzien

Danny Blind beschikt over een rijkgevulde prijzenkast, met onder meer een Champions League en een UEFA Cup. Op woensdag krijgt zoon Daley de kans om ook een Europese trofee te pakken, in de finale van de Europa League tegen het Amsterdamse Ajax. Blind stelt dat hij zijn zoon niet van tips kan voorzien.



In gesprek met De Telegraaf laat hij weten over Daley: "Hij is begonnen met het afvinken van de prijzen die ik heb gewonnen. Dat begon met vier landstitels, de nationale beker en de Gouden Schoen. Nu krijgt hij de gelegenheid om weer wat af te vinken: de Europa League, die in mijn tijd nog de UEFA Cup heette. Maar ik kan hem altijd met één ding om zijn oren blijven slaan: dat is de Europacup II, die bestaat niet meer."



Blind gaat verder: "Ik heb geen geheim. Ik heb vijf finales gespeeld, drie keer de beker gewonnen en twee keer verloren. Je kunt alleen van een geheim spreken bij een 100 procent-score. Daley is nu 27 en inmiddels gelouterd door alles wat hij heeft meegemaakt, zowel positief als negatief. Het is niet zo dat ik hem van tips voorzie, waar hij nu zelf niet op zou kunnen komen."