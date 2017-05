'Casillas maakt toptransfer naar de Premier League'

Nadat hij er jarenlang een absolute sterkhouder, besloot Iker Casillas in de zomer van 2015 te vertrekken bij Real Madrid. De Spaanse doelman ging aan de slag bij FC Porto waar hij al snel uitgroeide tot de vaste nummer één. Maar komende zomer vertrekt hij hoogstwaarschijnlijk al weer uit Portugal.



Volgens het Spaanse AS staat San Iker immers voor zijn laatste grote transfer. Zo zou Liverpool hem graag zien komen, bepaalde bronnen suggereren zelfs dat er al sprake is van een voorakkoord met de Reds. Er zouden ook lucratieve aanbiedingen zijn uit Turkije, Qatar en China, maar zou wegens Champions League-voetbal de voorkeur geven aan een overstap naar Anfield.



Indien deze geruchten kloppen, betekent dat mogelijk slecht nieuws voor Simon Mignolet. Sowieso zou Liverpool dan één doelman laten gaan en de kans is klein dat de keuze daarvoor op Loris Karius valt. Al is het niet uitgesloten dat de Duitser een seizoen verhuurd wordt. Bovendien heeft Mignolet al meerdere concurrentiestrijden naar zijn hand gezet.