'Barça verkoopt Neymar alléén voor dit bedrag'

Het lijkt er toch alleszins op dat Neymar zich goed op zijn plek voelt bij FC Barcelona. De algemene verwachting is dat de Braziliaan nog jaren voor de Catalanen zal spelen, maar toch kunnen we om de zoveel tijd een transfergeruchtje lezen met betrekking tot de technicus. En het is nu weer eens zover.



Het Spaanse medium OK Journal meldt namelijk dat Barça een prijskaartje om de nek van Neymar heeft gehangen. Als er een club is die 150 miljoen euro overmaakt richting het Camp Nou Stadion, dan wordt de international van Brazilië verkocht, zo weet de bron te vertellen. De grootmacht uit Catalonië zou in zijn maag zitten met de financiën, mede door de aanstaande contractverlenging van Lionel Messi.



Het is geen geheim dat Paris Saint-Germain en Manchester United wel een oogje hebben op Neymar, maar vooralsnog heeft de aanvaller de boot altijd afgehouden. Naar verluidt kon hij in Parijs een godsvermogen verdienen, maar koos hij er een jaartje geleden zelf voor om bij Barcelona te blijven.