"Natuurlijk kan ik niet mijn hele carrière bij Spartak blijven"

Vleugelspits Quincy Promes doet het erg sterk bij Spartak Moskou in Rusland en al een hele tijd wordt hij gevolgd door diverse ploegen uit de Europese top en subtop. De oud-buitenspeler van FC Twente voelt zich goed op zijn plek in de Russische hoofdstad Moskou, maar houdt de deur wel open voor een toptransfer.



In een interview met de krant Sport-Express zegt Promes: "Het blijft voetbal, het is een moeilijke vraag of ik volgend seizoen nog bij Spartak speel. Ik weet het niet. Ik heb nog een contract tot 2021. Ik heb geen enkele reden om weg te gaan, maar in het voetbal kan alles gebeuren."



De Oranje-international zou een gelimiteerde transfersom van 37,5 miljoen euro in zijn contract hebben staan. "Wat betreft de transfersom: daar wil ik niet over in detail treden. De som staat in het contract en ik laat het verder over aan mijn zaakwaarnemer. Ik ben in ieder geval blij dat ik bij Spartak speel. Wat ik doe als ik 150 miljoen aangeboden krijg? Dat is een erg hoog bedrag en dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal, maar je kunt zien dat ik met een glimlach bij Spartak speel. Natuurlijk kan ik niet mijn gehele carrière bij Spartak blijven, maar ik ben er nu gelukkig."