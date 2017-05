Manchester United komt met reactie op aanslag

Manchester werd op maandagavond opgeschrikt door een aanslag in de Manchester Arena bij een concert van popster Ariana Grande. Manchester United heeft daar nu op gereageerd. Het is onduidelijk of de bomaanslag gevolgen heeft voor de Europa League-finale tussen Ajax en de Premier League-topclub.



De ploeg van José Mourinho laat via de officiële kanalen weten: "We zijn zeer geschokt over de verschrikkelijke gebeurtenissen bij de Manchester Arena gisteravond. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle betrokkenen." Vooralsnog gaat de politie in de Engelse stad uit van een zelfmoordaanslag. Zeker 22 mensen kwamen om in de Manchester Arena, 59 personen raakten gewond.





