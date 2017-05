Klap voor Sinkgraven: Europa League-finale niet haalbaar

Ajax-trainer Peter Bosz heeft twintig spelers geselecteerd voor de Europa League-finale tegen Manchester United. Op de wedstrijddag vallen er nog twee spelers af.



Nick Viergever en Daley Sinkgraven zijn buiten deze groep gehouden. Eerstgenoemde is na zijn rode kaart in Lyon geschorst, waar zijn teamgenoot niet fit genoeg is bevonden om in actie te komen tegen United. De linksback trainde na zes weken blessureleed nog wel mee, maar dat is dus niet voldoende gebleken.



Jaïro Riedewald lijkt de meest logische kandidaat als linksback. Thuis tegen Olympique Lyon mocht hij ook op die plek starten en toen liet hij een behoorlijke indruk achter.



De volledige selectie: André Onana, Diederik Boer, Norbert Alblas, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Heiko Westermann, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.