Update: 'Roda-selectie helemaal klaar met Anastasiou'

Yannis Anastasiou schijnt ontslagen te worden als trainer van Roda JC Kerkrade. Voetbal Inside-presentator Wilfred Genee kwam hier maandagavond mee op de proppen.



Genee durfde het nieuws nog niet stellig te brengen. In het FOX Sports-programma Natafelen werd gemeld dat een woordvoerder van Roda JC niet op de hoogte is van dit besluit. Zodoende is het onduidelijk of er inderdaad sprake is van een last-minute ingreep.



De Limburgers eindigden als zeventiende in de Eredivisie en overleefden ternauwernood de tweede ronde van de play-offs om promotie/degradatie. Na de 0-1 overwinning bij Helmond Sport volstond een late 1-1 in de return om een tweeluik met MVV Maastricht mogelijk te maken.



Anastasiou is bezig aan zijn eerste seizoen als Roda-trainer en staat volgend seizoen voor de groep van KV Kortrijk.



Update 23:01 uur

FOX Sports-journalist Martijn Visscher zal niet verrast reageren als Anastasiou de klus niet meer mag afmaken. Hij laat via Twitter weten dat de spelersgroep 'helemaal klaar' is met de trainer en vorige week maandag zou de clubleiding hier al over zijn geïnformeerd. De onvrede zou gebaseerd zijn op tactische twijfels en de omgang onderling.





Ontslag #Anastasiou zou mij niet verbazen. Spelersgroep #RodaJC is helemaal klaar met trainer. Stapten vorige week maandag al naar directie. — Martijn Visscher (@MartijnVisscher) 22 mei 2017