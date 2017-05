Ajax-vertrek lonkt: "Pak de munten en wegwezen"

Johan Derksen zal er geen traan om laten als Ajax besluit om Amin Younes te verkopen. Volgens de analist zou een vertrek van de Duitse buitenspeler voor iedereen een prima zet zijn.



Derksen herhaalde 'geen liefhebber' te zijn van Younes, die in zijn ogen nog wel zou kunnen starten tegen Manchester United. "Het lijkt me niet verstandig, als je het hele jaar zo speelt, het in de finale te veranderen. Het lukt zelden", aldus 'De Snor' in Voetbal Inside.



"In Europa heeft Younes het redelijk gedaan. Daar komt de belangstelling ook vandaan. Ajax moet daar optimaal van profiteren", aldus René van der Gijp. Valentijn Driessen ziet dat ook wel zitten. "Dat is toch heerlijk? Pak de munten en wegwezen."



Younes zou in beeld zijn bij RB Leipzig.