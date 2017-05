"Het is maar de vraag of Vermeer zich wederom zal schikken"

Joop Hiele kan zich goed vinden in het besluit van Feyenoord om te verlengen met Brad Jones. De landskampioen heeft verschillende uitstekende keepers in huis, maar toch mag de Australische routinier dus blijven.



"Eerder begreep ik dat het niet mogelijk was voor Feyenoord om twee topkeepers als Jones en Vermeer onder contract te hebben. Verrassend, maar wel een goede zet", reageert de oud-doelman tegenover RTV Rijnmond. "Brad Jones heeft een goed seizoen achter de rug en had een aflopend contract."



Hiele vervolgt: "Hij zou dus ook elders aan de slag hebben gekund. Daar zal hij met de leiding over gesproken hebben. Vermeer heeft een doorlopend contract, maar het is maar de vraag of hij zich wederom zal schikken in een rol als tweede keeper."



Zelf vreest hij vooral voor Warner Hahn en Justin Bijlow, omdat zij mogelijk op een zijspoor blijven. "Het tweede elftal van Feyenoord speelt in een kermiscompetitie. Dat is helemaal niks. Dan kan je net zo goed een vriendschappelijk duel spelen tegen een club uit de tweede divisie."