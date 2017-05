Robben open voor comeback: "Dat zou zomaar kunnen"

Arjen Robben heeft maandag het startsein gegeven voor de bouw van het Topsport Zorgcentrum in Groningen Daarbij ging de vleugelaanvaller van Bayern München ook in op een comeback bij FC Groningen.



"Dit is mijn club en ik vind het een geweldig initiatief. Het is belangrijk voor de toekomst van FC Groningen", sprak Robben over het project waarvoor hij was uitgenodigd. "De jeugd heeft de juiste begeleiding nodig. Ik wil niet alles met vroeger vergelijken, maar in mijn tijd hadden we niet zo'n mooi centrum. Daarom moeten ze er blij mee zijn."



Robben opende zo'n tien jaar geleden ook al de Euroborg (nu Noordlease Stadion). De vraag is natuurlijk of hij daar nooit nog terugkeert. "Dat zou zomaar kunnen", zo citeert RTV Noord. "Zoals de meesten weten zijn wij bezig met een terugkomst naar Groningen en met de bouw van een huis. We zullen wel zien, maar dan heb je het ook over wonen. Ik weet ook niet wanneer dat is, het kan nog wel een tijdje duren."



Robben verlengde onlangs nog zijn contract in Groningen.