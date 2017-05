Genee: 'Anastasiou ontslagen als Roda-trainer'

Yannis Anastasiou schijnt ontslagen te worden als trainer van Roda JC Kerkrade. Voetbal Inside-presentator Wilfred Genee kwam hier maandagavond mee op de proppen.



Genee durfde het nieuws nog niet stellig te brengen. In het FOX Sports-programma Natafelen werd gemeld dat een woordvoerder van Roda JC niet op de hoogte is van dit besluit. Zodoende is het onduidelijk of er inderdaad sprake is van een last-minute ingreep.



De Limburgers eindigden als zeventiende in de Eredivisie en overleefden ternauwernood de tweede ronde van de play-offs om promotie/degradatie. Na de 0-1 overwinning bij Helmond Sport volstond een late 1-1 in de return om een tweeluik met MVV Maastricht mogelijk te maken.



Anastasiou is bezig aan zijn eerste seizoen als Roda-trainer en staat volgend seizoen voor de groep van KV Kortrijk.