De goede prestaties van FC Utrecht blijven niet onopgemerkt in binnen- en buitenland. Sébastien Haller is al verkocht aan Eintracht Frankfurt en meerdere teamgenoten mogen zich verheugen op interesse, zoals ook Sofyan Amrabat.



De middenvelder is al gelinkt aan landskampioen Feyenoord en het Engelse Watford, waar ook zijn broer Nordin Amrabat actief is. "Feyenoord kan Amrabat er prima bij hebben", concludeert Valentijn Driessen van De Telegraaf in Voetbal Inside.



"Als ik hem was zou ik een tussenstap bij Feyenoord maken en niet naar een noodlijdende club in Engeland gaan", voegt Johan Derksen toe. "Bij zo’n club ben je kansloos tegen tien clubs uit de competitie."



Amrabat liet zelf al weten gestreeld te zijn door de Rotterdamse interesse.