Legioen krijgt dankwoord: "Het was een voorrecht"

Pär Hansson neemt definitief afscheid van Feyenoord. Door de concurrentie van Brad Jones, Kenneth Vermeer en in mindere mate Warner Hahn is besloten om de samenwerking deze zomer stop te zetten.



Via zijn Instagram-pagina richt de dertigjarige doelman zich tot Het Legioen. "Na anderhalf jaar bij Feyenoord is het tijd voor een nieuw hoofdstuk", opent de Zweedse doelman, die één Eredivisie-duel en één bekerduel keepte voor de club. "Het was een voorrecht om voor deze geweldige club te spelen en in deze prachtige stad te wonen."



Hansson vervolgt: "Toen ik hier in januari 2016 aankwam, kon ik er alleen maar van dromen om deel uit te maken van een ploeg die vorig jaar de beker zou winnen en dit jaar kampioen zou worden en om voor deze fantastische supporters te spelen. Wat een eer."