Veltman grapt: "Vliegen ook gelijk door naar Londen toe"

Joël Veltman is gelinkt aan Tottenham Hotspur, dat meer oud-Ajacieden op de loonlijst heeft staan. Volgens de Ajax-verdediger ziet vrouwlief Naomi dit idee helemaal zitten.



"Als er een club komt uit Londen dan is zij de eerste die zegt: tekenen!", laat de Oranje-international weten in het Ziggo Sport-programma Peptalk. Met een glimlach: "Of we al rond zijn? Ja, we zijn al rond. De 25e vliegen we ook gelijk door naar Londen toe."



Veltman vervolgt: "Ik weet wat voor club het is, maar qua interesse heb ik nog niets gehoord. Tuurlijk is het een prachtclub. Je moet je vrouwtje ook een beetje tevreden houden. Dat is ook een soort package deal: ik een mooie club, zij een mooi land."



Op dit moment wil de Ajacied evenwel alleen aan een andere Premier League-club denken: Manchester United. "Laten we eerst maar beginnen met het winnen van de finale."