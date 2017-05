Videoanalist PSV komt met opvallende conclusie over titelstrijd

Een derde plek in de Eredivisie en al voor de winterstop uitgeschakeld in de andere competities: het seizoen van PSV verliep duidelijk niet naar wens. Statistisch gezien presteerde de ploeg opvallend genoeg beter op één aspect na: het maken van doelpunten.



"We zijn meer in balbezit geweest, hebben meer kansen gecreëerd, meer voorzetten gegeven en meer gescoord uit dode spelmomenten. Eigenlijk hebben we het op alle facetten beter gedaan dan de twee seizoen hiervoor", vertelt videoanalist Wim Rip tegenover Omroep Brabant.



"Op een ding na; het maken van doelpunten uit de gecreëerde kansen. Dat is dit seizoen achter gebleven", vervolgt Rip, die erop wijst dat de statistieken van Feyenoord minder zin. "Ze hebben met minder doelkansen, meer gescoord. Die ene statistiek was bij hun wel beter. Dat zij zo doeltreffend waren, was allesbepalend."