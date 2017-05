Bijzonder gebaar in Breda: "Compleet verrast"

Multimiljonair Salar Azimi heeft de spelersgroep van NAC Breda een premie van 110.000 euro beloofd bij het bereiken van de Eredivisie. Hiervoor moet de eerstedivisionist afrekenen met eredivisionist NEC.



"Wij werden vanochtend compleet verrast door het nieuws en de bijdrage die meneer Azimi heeft uitgesproken", vertelt aanvoerder Robbie Haemhouts op de clubwebsite. "Ik denk heel eerlijk gezegd dat wij al tot het bot gemotiveerd zijn. Als je het stadion tegen FC Volendam weer ziet, heb je denk ik niet meer nodig."



"Zo'n premie is dan niet meer dan een leuke extra", aldus Haemhouts, die de premie niet per se opeist als groep. "Mochten we promoveren, gaan we nog kijken naar de verdeling en dit met elkaar bespreken. Daarin gaan we wel kijken of we ook nog iets kunnen doen voor het kantoorpersoneel en de sfeerpot van de supporters."