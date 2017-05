Ervaringsdeskundige geniet: "Dat zie je ook in dit Ajax"

Marciano Vink won in 1992 de UEFA Cup met Ajax ten koste van Torino. De oud-voetballer (46) is sindsdien niet vergeten hoe de jonge ploeg de kroon veroverde en in het zonnetje werd gezet.



"Het Leidseplein was echt afgeladen vol", vertelt Vink aan AT5. "We zijn gaan eten, daarna waren we nog niet klaar, want we zaten vol adrenaline, dus zijn we daarna ertussen gaan staan. De dagen erna hebben we ook nog gefeest. Dat konden we heel goed."



Ook de huidige selectie van Ajax is zeer jong met een plek in de Europa League-finale als beloning. Vink ziet de parallellen ook. "Wij konden net iets meer. we durfden net iets meer, zonder na te denken wat als. Dat zie je ook in dit Ajax. Die branie kan ze ook in de finale goed van pas komen. 2-1 Ajax wordt het, ruststand 0-0, schrijf maar op.'