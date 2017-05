Van Bronckhorst geniet opnieuw: "Heel grote eer"

Giovanni van Bronckhorst is een week na het bezoek aan de Coolsingel opnieuw gehuldigd. Zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel rukte maandag uit om het kampioenschap van Feyenoord te vieren.



Duizenden plaatsgenoten kwamen af op de huldiging van Van Bronckhorst, die een gemeentelijke onderscheiding kreeg. Ook is een omnisportveld in het dorp naar hem vernoemd. "Ik treed niet graag op de voorgrond, maar om hier in Krimpen gehuldigd te worden – in de plaats waar ik jullie tegenkom tijdens het boodschappen doen – is fantastisch", zo sprak de oud-international de menigte toe.



"Velen van jullie zitten iedere thuiswedstrijd in het stadion om mij en de spelers aan te moedigen. Ik ben dan ook trots en blij dat ik samen met jullie dit feestje kan vieren. Dat is een heel grote eer", aldus Van Bronckhorst, die pas twee seizoenen hoofdtrainer is.





Een gemeentelijke onderscheiding voor Giovanni van Bronckhorst in Krimpen aan den IJssel! 👏



📝 https://t.co/9vroWGLNwE#FeyenoordKampioen pic.twitter.com/Ebw9V2WdIC — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 22 mei 2017