'Done deal: Veteraan Simons (40) hakt knoop door over toekomst'

Club Brugge bleef zeer mysterieus over de toekomst van Timmy Simons en de 40-jarige middenvelder wilde zeer graag nog een nieuw contract. Beide partijen hebben een beslissing genomen.



Volgens De Morgen gaat Simons nog een jaar bij Club spelen en hebben beide partijen een akkoord bereikt.



"Timmy Simons weet van geen ophouden. Zopas heeft onze redactie vernomen dat de 40-jarige middenvelder er in het shirt van Club Brugge nog een seizoen extra bijdoet. In januari van dit jaar rondde Simons nog de kaap van 1.000 wedstrijden. Als speler van Club Brugge gaat hij straks zijn negende seizoen in", deelt het mee.



Simons speelde in het verleden voor Lommel SK, Club Brugge, PSV (2005-2010) en FC Nürnberg.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.