'Ajax-vriend': deed Zlatan toen gelijk een Whatsappje

Ahmed Hossam Mido was de beste vriend van Zlatan Ibrahimovic in zijn tijd bij Ajax. De oud-spits vindt het dan ook jammer dat de Zweed woensdag zal ontbreken.



"Een speler als Zlatan wordt heel erg gemist. Hij was de belangrijkste speler dit seizoen. Hij is al 35 jaar, maar nog steeds heeft hij zoveel energie. Hij bewoog zelfs nog meer dan toen hij jonger was, dus hij zal zeker gemist worden door United. Direct na zijn blessure heb ik hem een WhatsApp-bericht gestuurd. Ik geloof dat hij zich goed voelt", vertelt Mido aan Ajax1.



De Egyptenaar is onder de indruk van zijn Amsterdamse oud-werkgever. "Ajax speelt heel goed dit seizoen, maar ik denk dat het lastig is om zo’n open wedstrijd als tegen Lyon en Schalke te spelen tegen United. Ze moeten hun speelstijl een beetje aanpassen, zodat spelers als Rashford en Martial niet te veel ruimte krijgen. Zoveel ruimte kunnen dat soort spelers goed benutten. Het is een finale en daarom moet Ajax de speelstijl iets veranderen. Wanneer je alleen maar bezig bent met aanvallen en mooi spel, kunnen er grote problemen ontstaan. Iets meer verdedigen lijkt mij verstandig."