United-speler blikt terug op Ajax-periode: mentaal zwaar

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Manchester United. Een speciaal duel voor Timothy Fosu-Mensah, die Ajax enkele jaren terug verruilde voor de Engelse topclub.



Op De Toekomst heeft hij, zo vertelt hij op de clubwebsite, veel geleerd. Een 'favoriete trainer' wil Fosu-Mensah niet noemen. "Alle trainers hebben me wel geholpen in mijn ontwikkeling." Later noemt hij nog wel Peter van der Veen en Frank Peereboom. "Ik moest een jaartje langer in de C2 blijven. Dat was mentaal heel zwaar voor me. De twee daaropvolgende seizoen kreeg ik Peter als trainer. Hij gaf mij direct heel veel vertrouwen. Vervolgens kwam Frank, die dat alleen maar uitbreidde. Zij hebben me heel erg gesteund.."



Desondanks tekende hij later bij United. Fosu-Mensah hoopt op speelminuten woensdag. "Het is heel bijzonder voor mij om tegen Ajax te spelen. Ik heb er vanaf mijn achtste gespeeld en ken er veel mensen. De wedstrijd leeft enorm bij United. Vanzelfsprekend natuurlijk: het is een Europese finale!"