"Ik zie Lukaku daarom liever niet komen"

Romelu Lukaku heeft in de laatste week van de competitie alsnog naast de titel van topschutter in de Premier League gegrepen. De Rode Duivel werd nog voorbijgestoken door Harry Kane, ondanks een goal op de slotspeeldag tegen Arsenal. Het was mogelijk ook zijn laatste goal voor Everton, want een transfer lonkt.



Chelsea en Manchester United zijn de vaakst genoemde clubs. Bij die laatste club ziet Phil Neville Lukaku echter liever niet komen. "Ik ben niet zo zeker dat hij er zou passen. Ik zou veel liever zien dat United voor Gareth Bale of Antoine Griezmann gaat", zegt de ex-speler aan talkSPORT.



"Ik heb Lukaku bezig gezien en ik ben een grote fan, maar ik zie hem in de topwedstrijden en daarin is hij niet de speler die een match op zijn eentje kan beslissen. Ik denk dat er nog altijd vraagtekens bij Lukaku zijn. José kent hem goed. Hij liet hem niet veel spelen bij Chelsea en verkocht hem ook."