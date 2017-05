'Potentiële Ajax-coach' ontvangt papiertje en onthult plannen

Veel oud-internationals proberen na hun actieve loopbaan als voetballer ook buiten de lijnen succesvol te zijn. Als hoofdtrainer bijvoorbeeld. Dat is ook de droom van Edgar Davids.



Vandaag ontving hij van de KNVB het felbegeerde en broodnodige papiertje; zijn diploma Coach Betaald Voetbal. Hij kreeg deze door KNVB-directeur Van Breukelen overhandigd. Nu kan Davids rond gaan kijken voor een potentiële werkgever. "Ik zie wel, ik kijk wat er op me afkomt. Ik zoek dingen die bij me passen, waarmee mijn visie als trainer op één lijn zit."



Hij vertelt op de website van de KNVB dat hij mogelijk al snel als coach te zien is. "Dat zou zo kunnen. Er zijn contacten, maar ik wil dingen waarvan ik weet dat het bij mij past. Zodat je ook de gewenste resultaten zou kunnen behalen."



Als speler kwam hij uit op het allerhoogste niveau, onder de beste trainers van de wereld. "Dat je toch geluk moet hebben. Ja, uiteindelijk draait het daar om. Je kan visie hebben, je kan goede tactieken hebben, je kan een goede trainer zijn, maar als je geen resultaten hebt dan wordt er een kort einde aan je carrière gemaakt. Ik heb met een paar trainers gesproken en ben tot de conclusie gekomen dat dat funest is."



Een terugkeer bij bijvoorbeeld Ajax, Juventus, FC Barcelona of Tottenham Hotspur ambieert hij wel. "Ik ben meer dan 'geblessed' dat ik bij die grote clubs heb gespeeld. Als je ook als trainer aan de slag kan gaan bij zo'n club, is dat een buitengewoon mooi avontuur."





Officieel! @esdavids ontving vandaag het trainersdiploma Coach Betaald Voetbal. 'Ik ga kijken wat er op me afkomt.' pic.twitter.com/nE76MxY5dG — KNVB (@KNVB) 22 mei 2017