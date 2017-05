Heerenveen-vertrek toegelicht: "Dat gevoel is zo sterk"

Tieme Klompe heeft afgelopen weekeinde voor de laatste keer plaatsgenomen op de bank van sc Heerenveen. De assistent-trainer gaat zijn aflopende contract niet verlengen om een nieuwe uitdaging aan te gaan.



"Ik heb een rode lijn die zegt dat ik de sprong in het diepe moet wagen en daar wil ik gehoor aan geven", legt Klompe uit aan sc Heerenveen TV. "Ik ga kijken wat er op me af komt. Ik heb hier jarenlang met grote trots gewerkt, maar desnoods ga ik een jaar niks doen."



Klompe zegt 'een goede, nieuwe aanbieding' te hebben ontvangen. "Maar het gevoel van een sprong in het diepe wagen is zo sterk, dat ik daar gehoor aan moet geven. Dus dat ga ik doen. Ik vind dat ik daar naar moet luisteren. Het is heel spannend, ik weet niet wat er op me af komt. Maar dat geeft me ook heel veel energie."



De oud-verdediger besluit: "Ik gooi het open, daar was ik echt aan toe. Het is mijn ambitie om hoofdtrainer te worden, ik wil daar zo goed mogelijk in worden. Maar ik weet nog niet wat het gaat worden."