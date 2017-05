'Anderlecht wil Eredivisie-bekende als opvolger Tielemans'

Anderlecht lijkt Youri Tielemans op korte termijn te verkopen aan een buitenlandse topclub. De Belgische kampioen werkt inmiddels aan de opvolging en denkt daarbij aan een voormalig Eredivisie-speler.



Volgens Het Laatste Nieuws staat Sven Kums bovenaan het verlanglijstje in Brussel. De middenvelder heeft bij Watford nog een verbintenis tot medio 2021, maar na zijn moeizame uitleenperiode bij Udinese is het sterk de vraag of daar voldoende perspectief voor hem is. Een terugkeer naar Anderlecht lijkt dan ook mogelijk.



Kums speelde twaalf jaar in de jeugdopleiding van Anderlecht. Later kwam hij onder meer uit voor sc Heerenveen en AA Gent. Zelf wil de middenvelder dolgraag overstappen naar een ploeg waar hij wekelijks kan voetballen, omdat hij komende zomer hoopt op een plek in de WK-selectie van België.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

