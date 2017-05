Vragen bij Heerenveen: "Misschien misten we een klootzak"

Doke Schmidt baalt ontzettend van de tweede seizoenshelft van sc Heerenveen. Na de winterstop zakte de ploeg van plek vier naar negen, terwijl het voortijdig werd uitgeschakeld in zowel de play-offs als de beker.



"Ik heb de afgelopen maanden, waarin we bij balverlies te vaak niet goed stonden en te veel persoonlijke fouten maakten, weleens gedacht dat we te weinig uitstraalden", concludeert Schmidt in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Misschien zijn we wel te hecht met z'n allen, waardoor je elkaar op de training misschien niet hard genoeg aanpakt."



"Misschien misten we een klootzak. Als het goed draait, zoals voor de winter, heb je zo'n type niet nodig", weet de Heerenvener, die Jurgen Streppel niet de schuld wil geven. "Ik vind dat het goed zit tussen spelers en trainers. Dat heeft er in mijn geval natuurlijk ook mee te maken dat ik kortgeleden mijn contract met twee jaar heb verlengd. Het voelt goed voor mij bij Heerenveen."