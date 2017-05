Feyenoord start nieuwe seizoen zonder sterkhouder

Feyenoord opent het nieuwe seizoen zonder een aantal vertrouwde gezichten. Natuurlijk is Dirk Kuyt er dan niet meer bij door zijn besluit om te stoppen, maar ook Karim El Ahmadi laat verstek gaan op de eerste trainingsdagen.



De landskampioen opent het nieuwe voetbalseizoen op 3 juli met de eerste training. El Ahmadi sluit pas een week later aan, op 10 juli. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de middenvelder een extra week vrijaf gekregen vanwege zijn drukke seizoen.



El Ahmadi had geen echte winterstop door de Afrika Cup en gaat bovendien nog een aantal interlands met Marokko tegemoet. Feyenoord wil voorkomen dat hij komend seizoen overbelast raakt en heeft dus besloten om hem een week later te laten instromen.