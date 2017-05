KNVB wijst arbitrage aan voor play-offduels

Er is nog één Europees ticket te verdelen in het Nederlandse voetbal. Via de play-offs strijden AZ en FC Utrecht deze week om een plek in de voorrondes van het Europa League-toernooi. Inmiddels zijn de scheidsrechters hiervoor aangewezen.



Aanstaande donderdag mag Kevin Blom de heenwedstrijd in Alkmaar in goede banen proberen te leiden. Op zondag treffen beide teams elkaar opnieuw in Utrecht en dan mag Pol van Boekel fluiten. In deze finaleronde kan de arbitrage overigens rekenen op de steun van de videoscheidsrechter.



Ook voor de play-offwedstrijden om promotie/degradatie zijn de scheidsrechters bekend. Van Boekel fluit eveneens MVV Maastricht – Roda JC Kerkrade, waar de return in handen is van Ed Janssen. Dennis Higler fluit op zijn beurt NAC Breda – NEC, waar Blom de return mag leiden.