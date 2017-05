Hoop op agressief Ajax: 'Wat zou dat fijn zijn'

Ajax neemt het woensdagavond in de finale van de Europa League op tegen Manchester United. Hugo Borst hoopt dat oude tijden herleven en dat de ploeg van Peter Bosz de Engelsen volledig zoekt speelt. Dat schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.



"Zelf kijk ik deze weleens: Netherlands of 1974 hunting for the ball. The hard pressing of Total Football. Het duurt dik twee minuten en je sterft meteen van de heimwee naar 43 jaar geleden. De spelers van Oranje jagen collectief op de bal tegen Zuid-Amerikaanse landen. Wie het ziet snapt meteen hoe en waarom het Nederlandse voetbal geschiedenis schreef", schrijft Borst.



"Het is indrukwekkend en hilarisch tegelijk. Echt extreem grappig. Omdat de jacht over de top is. Van Hanegem, Suurbier, Neeskens, Wim Jansen en de andere zeven. Nog nooit vertoond op een voetbalveld. Een stelletje hyena's dat zijn prooi opjaagt, te pakken krijgt en verscheurt."



Hij vervolgt: "Wat zou het fijn zijn als Ajax woensdag de spelers van Manchester United afjaagt en dronken speelt. Dat de spelers van Mourinho radeloos zijn. Dat die Portugese engerd zich niet eens meer aan de zijlijn meldt. Na afloop (4-0 voor Ajax) meesmuilt Mourinho dat Ajax helemaal niet in deze finale had mogen staan omdat ze onder andere met 4-1 van Rostov hadden verloren in de Champions League en dat het belachelijk is dat je dan weer mag meedoen in de Europa League en dat het vanavond de schuld was van de scheids."