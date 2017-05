Piepjonge United-debutant: "Het is gewoon ongelooflijk"

Manchester United-manager José Mourinho spaarde zondag tegen Crystal Palace veel spelers met het oog op de Europa League-finale tegen Ajax. Dat was goed nieuws voor Angel Gomes, want het pas zestienjarige talent maakte zijn debuut voor United.



"Ik kom uit Manchester, Salford. Letterlijk hier om de hoek. Het is gewoon ongelooflijk. Een droom is uitgekomen", jubelt hij op de clubwebsite. Gomes is de jongste United-speler sinds Ducan Edwards, die overleed bij de tragische vliegramp in München in 1958. "Het is een eer om de jongste te zijn sinds Edwards", aldus de Engelsman met Portugese roots, voor wie het debuut alleen maar naar meer smaakt.



"Ik wil de manager bedanken dat hij me heeft laten spelen. Het gebeurde allemaal zo snel. Mijn familie zat in het publiek, want ik had het geluk dat ik tien kaartjes kon regelen. Wat de plannen voor volgend jaar zijn, weet ik nog niet. Ik wil vooral blijven spelen, of het nu bij Onder-18 of Onder-23 is. Ik wil blijven pushen en dan wie weet..."