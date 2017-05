Officieel: Ajax speelt EL-finale in gloednieuw thuisshirt

Het was al even bekend dat Ajax woensdagavond in de Europa League-finale op papier de thuisspelende ploeg is. Dat betekent dat de Amsterdammers in Stockholm in hun thuistenue tegen Manchester United spelen, maar vandaag presenteert de club het gloednieuwe tenue waarin dat gaat gebeuren.



Ajax speelt volgend seizoen immers in een geheel nieuw tenue van adidas en de finale van de Europa League is natuurlijk een prachtige affiche om het shirt voor de eerste keer te dragen.



Hieronder zie je het nieuwe shirt!





Dit is het nieuwe thuistenue! In dit tenue speelt #Ajax woensdag de #UELfinal! Exclusief verkrijgbaar via ➡️ https://t.co/qjsUHlDyMi pic.twitter.com/NuH5tdUldx — AFC Ajax (@AFCAjax) 22 mei 2017