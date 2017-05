Pijnlijke conclusie: 'City ligt decennia achter Real en Barça'

Pep Guardiola heeft voor het eerst in zijn trainersloopbaan geen enkele prijs in een seizoen gewonnen. Zijn eerste jaar bij Manchester City leverde geen prijs op, maar toch is de oefenmeester tevreden.



City stelde zondag de derde plaats veilig en plaatst zich daarmee voor de Champions League. Voetbal International citeert: "Dat betekent veel voor de club en de toekomst. We zullen sterker terugkomen. We hebben dit seizoen erg goede dingen gedaan. Natuurlijk worden we afgerekend op de resultaten. Het gat met Chelsea en Tottenham is te groot, maar uiteindelijk staan we wel op het hoogste podium in Europa. Dat is goed voor een club die daar de laatste dertig jaar zelden stond in tegenstelling tot Arsenal, United en Liverpool."



"Volgend seizoen zullen we beter zijn. Als trainer ben ik altijd beter dan het jaar ervoor, maar het wordt niet eenvoudig. Real Madrid geeft 46 miljoen euro uit aan een zestienjarige speler (Vinicius Junior, red.). Dan weet je hoe de verhoudingen liggen op de transfermarkt. Het kost tijd om te wedijveren met Barça en Real, het duurt decennia voordat we daar geraken."