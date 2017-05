Ajax speelt in Stockholm om bizar geldbedrag

Ajax staat woensdagavond in de finale van de Europa League. In Stockholm neemt de ploeg van Peter Bosz het op tegen het grote Manchester United. De Europa League winnen zou natuurlijk een fantastische sportieve prestatie zijn, maar ook financieel gezien is het bijzonder interessant.



Financieel directeur Jeroen Slop heeft berekend dat Ajax dit seizoen tot nu zo'n 14 miljoen euro heeft verdiend in de Europa League. Dat meldt de NOS. Maar daar blijft het niet bij. De winnaar van het tweede Europese clubtoernooi krijgt 6,5 miljoen euro overgemaakt en de verliezend finalist altijd nog 3,5 miljoen.



Als Ajax de Europa League wint, plaatst het zich automatisch voor de groepsfase van de Champions League. Dat is om te beginnen 12 miljoen euro waard, de startpremie voor alle deelnemende ploegen. Bovendien vangt de club een kleine 4 miljoen euro uit de zogenoemde marketpool, de pot waarin de tv-gelden zijn ondergebracht. Dat betekent dat de opbrengst voor Ajax bij een gewonnen finale oploopt tot 6,5+12+4=22,5 miljoen euro.