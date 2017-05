'Het verbaast me dat Bosz die prijs won'

Ajax-trainer Peter Bosz ging er vrijdag vandoor met de Rinus Michels Award voor beste trainer van de Eredivisie. En Feyenoord-icoon Willem van Hanegem verbaast zich daarover. In zijn column in het Algemeen Dagblad breekt De Kromme een lans voor Giovanni van Bronckhorst, die zijn favoriete club de titel bezorgde.



Van Hanegem schrijft dat Bosz er eerst voor moet zorgen dat Ajax de Europa League wint. "In dat geval valt er wél iets voor te zeggen om Peter Bosz de titel 'trainer van het jaar' te geven. Dat hij die nu al, op voorspraak van zijn collega's, ontving, verbaast mij en ik hoorde op televisie Bosz dat zelf ook concluderen."



Het icoon gaat in op de prestaties van Feyenoord. "Ik ben vaak kritisch geweest op Giovanni van Bronckhorst, maar wat hij voor elkaar heeft gekregen met Feyenoord is bijzonder knap. De meeste zeges, de meeste goals gemaakt, van dag één tot en met de laatste dag bovenaan in de eredivisie met een ploeg waar maar dertien, veertien spelers echt het niveau hadden. En Dirk Kuyt op de bank zetten omdat hij vond dat het moest. Heb je gezien hoe populair Kuyt is? Dat moet je als trainer, tegen de stroom in, toch maar even doen."