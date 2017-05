'Manchester United houdt blessure superster geheim'

Manchester United speelde in de laatste speelronde van de Premier League tegen Crystal Palace en coach José Mourinho had van tevoren al verteld dat middenvelder Paul Pogba mee zou doen in dat duel. Na 45 minuten haalde hij zijn superster echter naar de kant en naar verluidt heeft de middenvelder al heel erg lang last van een slepende blessure.



Voor de Red Devils is het ongelooflijk belangrijk dat er gewonnen wordt van Ajax in Stockholm, omdat de Engelsen anders geen Champions League-voetbal spelen. Daarom zou The Special One ook hoe dan ook gebruik willen maken van Pogba, die volgens televisiepresentator Jack van Gelder al acht weken lang kampt met een vervelende hamstringblessure.



Bij het programma Rondo zegt Van Gelder: "Hij speelde zondag mee tegen Crystal Palace en dat is goed gegaan. Maar hij is al acht weken onder behandeling bij een Nederlandse fysiotherapeut, Leo Echteld." United houdt de problemen van zijn ster volgens de presentator bewust geheim. Het lijkt er desondanks op dat Pogba gewoon in de basisopstelling van United zal staan in de Europa League-finale. Alleen is het de vraag of de Fransman wel honderd procent zal kunnen geven.