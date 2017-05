'Feyenoord moet voor twee droomtransfers zorgen'

Feyenoord wordt op dit moment in verband gebracht met een aantal spelers. Sofyan Amrabat zou op het verlanglijstje staan van technisch directeur Martin van Geel, maar ook Robin van Persie en Jeremain Lens worden genoemd bij de landskampioen van de Eredivisie. En de fans van Feyenoord zien de twee Oranje-kandidaten graag komen.



Van Persie heeft nog een doorlopend contract bij zijn werkgever Fenerbahçe, maar in Istanbul drukt de Nederlander zwaar op de begroting met zijn salaris van zes miljoen euro per jaar. Naar verluidt zijn de partijen in gesprek over een ontbinding van het contract en als deze onderhandelingen vruchtbaar blijken, ligt de weg naar Feyenoord open. Intussen hebben de Rotterdammers al een gesprek gevoerd met een ander transfertarget, de eerdergenoemde Lens. En volgens de Turkse media zou Van Persie zijn maatje maar al te graag mee willen nemen naar De Kuip.



Naar aanleiding van de geruchten besloten wij jullie de volgende vraag voor te leggen: 'Moet Feyenoord Van Persie én Lens halen?' Van de 3500 ondervraagden antwoordt liefst 77 procent bevestigend. Maar 23 procent vindt dat Van Geel de twee Nederlanders moet laten lopen.