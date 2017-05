'Feyenoord houdt mogelijk héél weinig over aan Elia'

Er zijn momenteel twee clubs die echt aandringen voor vleugelspits Eljero Elia van Feyenoord: Basaksehir en Fenerbahçe. Directieleden van de eerste ploeg melden zich op woensdag in Rotterdam om te praten met de buitenspeler. Verloopt dat gesprek positief, dan zullen ze een bod uitbrengen bij technisch directeur Martin van Geel. Maar Feyenoord houdt mogelijk heel weinig over aan Elia.



Bij zijn transfer naar Feyenoord maakte de technicus namelijk een afspraak, zo weet het Algemeen Dagblad. "Elia meldde zich destijds zelf aan bij Feyenoord en regelde bij zijn toenmalige werkgever Werder Bremen dat hij nagenoeg gratis naar Rotterdam mocht verhuizen. Daar stond wel tegenover dat de aanvaller in de toekomst een deel van een eventuele transfersom mocht opstrijken en dat Werder Bremen ook flink meedeelt in de opbrengst, indien Elia nog verkocht zou worden."



De krant concludeert: "Dat maakt dat Feyenoord alleen iets aan de speler zal overhouden als er een forse transfersom wordt bedongen. De vraag is of clubs diep in de buidel zullen tasten voor een 30-jarige speler. Dat neemt niet weg dat Basaksehir, waar ook een grote naam als Emmanuel Adebayor onder contract staat, de linkerspits dolgraag overneemt. Na het gesprek met Elia willen Gümüsdag en Sener (directieleden Basaksehir, red.) zich meteen bij Van Geel melden om over een transfersom te praten."