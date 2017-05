Blind: wij hebben meer ervaring dan Ajax

Verdediger Daley Blind voelt zich nog best een beetje een Ajacied, maar op woensdag hoopt hij Ajax te verslaan met zijn huidige werkgever Manchester United. En de spelers van de Red Devils zijn goed op de hoogte van de kwaliteiten van de Amsterdammers, zo vertelt de multifunctionele voetballer aan De Telegraaf.



Blind zegt allereerst dat hij vindt dat United favoriet is. "Het verschil in begroting kent iedereen wel. Manchester is een fantastisch grote club, met fans over de hele wereld. Als je naar het geld kijkt, is Man United wat groter. En qua spelers hebben wij wat meer ervaring. Sommigen hebben de Champions League gewonnen."



Ajax zal echter niet onderschat worden. "Iedereen heeft ongetwijfeld wat meegekregen van Ajax-Lyon. Ik denk dat dat alleen maar goed is, want niet veel jongens zullen snel op zondagmiddag in de Eredivisie naar Ajax kijken. Het is goed dat iedereen heeft gezien waartoe ze in staat zijn. Niemand zal ze nog onderschatten. Ze hebben een getalenteerde en sterke ploeg. Maar dat hebben wij ook." Blind denkt dat United tactisch gezien beter is dan Ajax. "Mourinho is daar een meester in, een toptrainer op dat gebied."