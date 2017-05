Kluivert: onder de indruk van drie Ajacieden

Patrick Kluivert besliste de Champions League-finale in 1995 voor Ajax tegen AC Milan en hij hoopt dat zijn zoon datzelfde kan doen in Stockholm tegen Manchester United. De directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain is onder de indruk van het spel van de Amsterdammers en deelt complimenten uit in een interview met De Telegraaf.



Kluivert zegt over het Europa League-avontuur van Ajax: "Tegen Schalke 04 en Olympique Lyon thuis speelde Ajax fantastisch, met vol druk erop. Dat is de manier om het publiek erachter te krijgen, het gaf ons destijds een kick en dat is bij de huidige spelers niet anders. Peter verdient een groot compliment voor de wijze waarop hij de Ajax-filosofie uitdraagt. Ik hoop daarom van harte dat Ajax wint."



De oud-voetballer heeft het vizier staan op een aantal talenten, die misschien wel naar Parijs kunnen komen. "Ik houd mijn ogen zeker open, maar kijk vooral als Ajax-fan en trotse voetbalvader. Door mijn puntertje in Wenen en de opvallende parallellen met toen, is er veel aandacht voor Justin. Maar daarmee worden andere spelers misschien wel tekort gedaan. Davy Klaassen, Hakim Ziyech en Lasse Schöne verdienen een pluim voor de wijze waarop zij vooropgaan in de strijd en de jonkies bij de hand nemen. Pas als je als team speelt, kunnen individuen hun extra waarde laten zien en het verschil maken."